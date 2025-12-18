உலக டூர் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராஜ் ஜோடி அசத்தல் வெற்றி

உலக டூர் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராஜ் ஜோடி அசத்தல் வெற்றி
x
தினத்தந்தி 18 Dec 2025 9:31 AM IST
t-max-icont-min-icon

சாத்விக்-சிராஜ் ஜோடி, சீனாவின் லியாங் வெய் கெங்- வாங் சாங் இணையை சந்தித்தது.

ஹாங்சோவ்,

டாப்-8 வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் ஜோடிகள் மட்டுமே பங்கேற்கும் உலக டூர் இறுதி சுற்று பேட்மிண்டன் போட்டி சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நேற்று தொடங்கியது.

இரட்டையர் பந்தயத்தில் ‘பி’ பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி ஜோடி தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றவர்களான சீனாவின் லியாங் வெய் கெங்- வாங் சாங் இணையை சந்தித்தது.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடி சாத்விக்- சிராக் கூட்டணி 12-21, 22-20, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. அடுத்து இவர்கள் இந்தோனேசியாவின் பேஜர் அல்பியான்- முகமது ஷோகிபுல் பிக்ரி ஜோடியுடன் இன்று மோதுகிறார்கள்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X