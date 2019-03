மாவட்ட செய்திகள்

கொடுமுடி அருகே அரசியல் கட்சி பிரமுகர் கொலை வழக்கில் கள்ளக்காதலி உள்பட 3 பேர் கைது பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + In the case of the murder of political party dignitaries 3 people arrested

கொடுமுடி அருகே அரசியல் கட்சி பிரமுகர் கொலை வழக்கில் கள்ளக்காதலி உள்பட 3 பேர் கைது பரபரப்பு வாக்குமூலம்