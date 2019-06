மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகத்தில் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வரி வசூலர் கைது + "||" + At the Erode Corporation Zonal Office Tax collector arrested for accepting Rs.10000 bribe

ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகத்தில் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வரி வசூலர் கைது