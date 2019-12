தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் பத்திரங்கள் வெளியிட ரிசர்வ் வங்கி ஆட்சேபனையா? - மாநிலங்களவையில் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் + "||" + Is the RBI objection to issuing election papers? - Nirmala Sitharaman's description in the Rajya Sabha

தேர்தல் பத்திரங்கள் வெளியிட ரிசர்வ் வங்கி ஆட்சேபனையா? - மாநிலங்களவையில் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்