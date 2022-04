தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் - ராகுல் காந்தி நம்பிக்கை + "||" + I have full confidence that Congress will win Karnataka Assembly elections with clear majority: Rahul Gandhi

