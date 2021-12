உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா: 50 லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசிகள் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + US donates 5 million doses of Pfizer vaccine to Pakistan

