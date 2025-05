தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் - முழு விவரம்

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகம் மீன்கள் சம்பந்தப்பட்ட கல்வியை வழங்குவதற்கும், மீன்வள ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்தவும், அதன்மூலம் மீன் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறியவும் உருவாக்கப்பட்டது.

மீன் அறிவியலை மேம்படுத்தி தரமான மீன் உணவு மற்றும் சத்தான உணவுகளை வழங்குவதை முக்கிய நோக்கமாகக்கொண்டு இந்த பல்கலைக்கழகம் இயங்கி வருகிறது. மீன் பிடித்தொழிலில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள் ,தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வேலையில்லாபட்டதாரிகள் ஆகியவர்களுக்கு தரமான மீன் தொழில் பற்றிய பயிற்சி வழங்கவும் ஆலோசனைகள் கூறவும் தொழில்திட்ட அறிக்கைகளை தயாரிக்கவும் இந்த பல்கலைக்கழகம் மிகவும் உறுதுணையாக அமைகிறது.

பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்.

இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு பட்டப்படிப்புகளும் பட்ட மேற்படிப்புகளும் நடத்தப்பட்டுவருகின்றன.

பட்டபடிப்புகள்(UG COURSES)

BACHELOR OF FISHERIES SCIENCE (B.F.Sc.,)

1.B.Tech (FISHERIES ENGINEERING)

2.B.Tech(BIOTECHNOLOGY)

3.B.Tech(FOOD TECHNOLOGY)

4.B.Tech(ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

5.B.Tech. (FISHERIES NAUTICAL TECHNOLOGY)

6.B.B.A. (FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT)

7.B.Voc. (INDUSTRIAL FISH PROCESSING TECHNOLOGY

8.B.Voc. (INDUSTRIAL AQUACULTURE)

9.B. Voc. (INDUSTRIAL FISHING TECHNOLOGY)

10.B. Voc. (AQUATIC ANIMAL HEALTH MANAGEMENT)

பட்டமேற்படிப்புகள்( POST GRADUATE PROGRAMMES )

MASTER OF FISHERIES SCIENCE(M.F.Sc)

1.M.F.SC. (AQUACULTURE)

2.M.F.SC. (AQUATIC ANIMAL HEALTH)

3.M.F.SC. (AQUATIC ENVIRONMENT MANAGEMENT)

4.M.F.SC. (FISH PROCESSING TECHNOLOGY)

5.M.F.SC. (FISHERIES ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

6.M.F.SC. (FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT)

7.M.F.SC. (FISH QUALITY ASSURANCE AND MANAGEMENT)

8.M.F.SC. (FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY)

9.M.F.SC. (FISHERIES EXTENSION)

10.M.F.SC. (FISHERIES ECONOMICS)

11.M.F.SC. (FISH BIOTECHNOLOGY)

12.M.F.SC. (FISH GENETICS AND BREEDING)

13.M.TECH. (AQUACULTURE ENGINEERING)

14.M.F.SC. (FISH PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY)

15.M.TECH. (FISH PROCESS ENGINEERING)

M.B.A. (FISHERIES ENTERPRISE MANAGEMENT)Ph.Dபடிப்புகள்

1.Ph.D. (AQUACULTURE)

2.Ph.D. (AQUATIC ANIMAL HEALTH)

3.Ph.D. (AQUATIC ENVIRONMENT MANAGEMENT)

4.Ph.D. (FISH PROCESSING TECHNOLOGY)

5.Ph.D. (FISHERIES ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

6.Ph.D (FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT)

7.Ph.D. (FISH QUALITY ASSURANCE AND MANAGEMENT)

8.Ph.D (FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY)

9.Ph.D (FISHERIES EXTENSION)

10.Ph.D (FISHERIES ECONOMICS)

11.Ph.D. (FISH BIOTECHNOLOGY)

12.Ph.D (FISH PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY)

13.Ph.D (LIFE SCIENCE)

பல்கலைக்கழக முகவரி

TAMIL NADU Dr. J. JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

THE REGISTRAR,

VETTAR RIVER VIEW CAMPUS,

NAGAPATTINAM – 611 002.

E.Mail :registrar@tnjfu.ac.in

பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்த கல்லூரிகள் மற்றும் கல்விமையங்கள் மற்றும் முகவரிகள் .

1.THE DEAN

FISHERIES COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE,

TAMIL NADU DR.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY,

THOOTHUKUDI – 628 008,

TAMIL NADU, INDIA

0461 - 2340554

0461 - 2340574

E.MAIL :deanfcrituty@tnfu.ac.in

2.Dr. M.G.R FISHERIES COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE

PONNERI – 601 204,

THIRUVALLUR DISTRICT TAMIL NADU, INDIA.

044 - 27971556

044 - 27971555

E.MAIL fcriponneri@gmail.com

E.MAIL deanfcriponneri@tnfu.ac.in

3.THE DEAN

Dr.MGR FISHERIES COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE,

THALAINAYERU,

NAGAPATTINAM (D.T),

PINCODE – 614 712.

9486606839

E.MAIL deanfcritnayeru@tnfu.ac.in

4THE DEAN

COLLEGE OF FISHERIES ENGINEERING

TNJFU CAMPUS

VETTAR RIVER VIEW CAMPUS, PANANGUDI

NAGAPATTINAM -611002

04365-256501

04365-256502

E.MAIL deancofe@tnfu.ac.in

5.INSTITUTE OF FISHERIES POST GRADUATE STUDIES (IFPGS),

TAMIL NADU Dr. J. JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY (TNJFU-OMR CAMPUS),

VANIYANCHAVADI, CHENNAI- 603 103.

044- 27470696

E.MAIL deanipgs@tnfu.ac.in

6.INSTITUTE OF FISHERIES BIOTECHNOLOGY (IFBT)

TAMIL NADU Dr. J. JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY (TNJFU-OMR CAMPUS),

VANIYANCHAVADI, CHENNAI- 603 103.

044-27470696

E.MAIL deanipgs@tnfu.ac.in

7.FISHERIES BUSINESS SCHOOL(FBS)

TAMIL NADU Dr. J. JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

DIRECTORATE OF INCUBATION AND VOCATIONAL TRAINING IN AQUACULTURE (DIVA) CAMPUS,

EAST COAST ROAD,

MUTTUKADU,

CHENNAI - 603112

PHONE: 044 27440142

EMAIL: deanipgs@tnjfu.ac.in

8.THEDEAN

COLLEGE OF FISH NUTRITION AND FOOD TECHNOLOGY,

TAMIL NADU Dr. J. JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY,

MADHAVARAM MILK COLONY,

CHENNAI – 600 051.

044 - 2555 0359

E.MAIL deancfnft@tnfu.ac.in

PARAPROFESSIONAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY

1.DIRECTOR

DIRECTORATE OF INCUBATION AND VOCATIONAL TRAINING IN AQUACULTURE,

ECR, MUTTUKADU,

CHENNAI-603112.

E.MAIL dfttica@tnfu.ac.in

E.MAIL uma@tnfu.ac.in

2.THE PRINCIPAL,

PARAPROFESSTIONAL INSTITUTE OF FISHING TECHNOLOGY,

PIRAPPANVALASAI,

RAMANATHAPURAM - 623 516.

044 - 255 0745

E.MAIL principalppift@tnfu.ac.in

11.PARAPROFESSIONAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY

TNJFU MADHAVARAM CAMPUS

MADHAVARAM,

CHENNAI – 600 051.