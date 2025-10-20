பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: 143 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் தேஜஸ்வி யாதவ்

பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: 143 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் தேஜஸ்வி யாதவ்
x
தினத்தந்தி 20 Oct 2025 1:20 PM IST
t-max-icont-min-icon

பீகார் சட்டசபை தேர்தலையொட்டி 143 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பாளர்களை ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் இன்று அறிவித்தது.

பாட்னா,

243 தொகுதிகளைக் கொண்ட பிகார் சட்டசபைக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படவுள்ளது. முதல் கட்டமாக நவ.6 ஆம் தேதி 121 தொகுதிகளுக்கும், நவ.11 ஆம் தேதி இரண்டாம் கட்டமாக 122 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.முதல்கட்டத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையுடன் முடிவுக்கு வந்தது. வேட்புமனுவைத் திரும்பப் பெற இன்று கடைசி நாளாகும். இதேபோன்று, இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவும் இன்று கடைசி நாளாகும். வேட்புமனு பரிசீலனை 21 ஆம் தேதி நடைபெறும். 23 ஆம் தேதி வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற கடைசி நாள்.

இந்த நிலையில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், 143 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கான தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சி இதுவரை 60 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (சிபிஐ) மற்றும் மார்க்ஸிய லெனினிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிச கட்சி (சிபிஐ - எம்.எல்.) ஆகிய கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன. இதில், வைஷாலி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட ரகோபூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இக்கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் போட்டியிடவுள்ளார். இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளுக்குள், இதுவரை தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக பொதுவெளியில் அறிவிக்கப்படவில்லை. எனினும், கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் தனித்தனியே வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகின்றன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X