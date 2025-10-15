பாஜக 2-வது வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: அலிநகர் தொகுதியில் பாடகி மைதிலி தாக்கூர் போட்டி

பாஜக 2-வது வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: அலிநகர் தொகுதியில் பாடகி மைதிலி தாக்கூர் போட்டி
x
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 6:15 PM IST
t-max-icont-min-icon

பீகார் சட்டசபை தேர்தலையொட்டி 12 பேர் கொண்ட 2-வது வேட்பாளர் பட்டியலை பாஜக வெளியிட்டுள்ளது.

பாட்னா,

பீகார் சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த மாதம் 6 மற்றும் 11-ந் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடக்கிறது. 14-ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது. இதையொட்டி, பாஜக-ஐக்கிய ஜனதாதளம் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் கடந்த 12-ந்தேதி தொகுதி பங்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது. மொத்தம் உள்ள 243 தொகுதிகளில், இரு கட்சிகளும் தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.

மத்திய மந்திரி சிராக் பஸ்வான் தலைமையிலான லோக் ஜனசக்தி (ராம்விலாஸ்) உள்ளிட்ட சிறிய கட்சிகளுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்கட்ட தேர்தலை சந்திக்கும் 121 தொகுதிகளில் 17-ந்தேதி வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைகிறது. இந்நிலையில், மற்ற கட்சிகளை முந்திக்கொண்டு, பாஜக நேற்று முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது. 71 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்தது.

அதில், 72 வயதான சபாநாயகர் நந்த கிஷோர் யாதவுக்கு டிக்கெட் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் 7 தடவை எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்துள்ளார். தனது மகனுக்கு சீட் கேட்டிருந்தார். ஆனால் இருவருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், கட்சியின் முடிவை ஏற்றுக்கொள்வதாக சமூக வலைத்தளத்தில் அவர் அறிவித்தார்.

துணை முதல்-மந்திரி சாம்ராட் சவுத்ரி தாராபூர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். எம்.எல்.சி.யாக இருக்கும் சுகாதாரம் மற்றும் சட்ட மந்திரி மங்கள் பாண்டே, சிவான் தொகுதி வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த முன்னாள் மத்திய மந்திரி ராம் கிருபால் யாதவுக்கு தானாபூர் தொகுதியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றொரு துணை முதல்-மந்திரி விஜய்குமார் சின்ஹா, 3 தடவை வெற்றி பெற்ற லக்கிசாரை தொகுதியில் மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். கலை மற்றும் கலாசாரத்துறை மந்திரி மோதிலால் பிரசாத்துக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 10 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மீண்டும் டிக்கெட் வழங்கப்படவில்லை. அவர்களில் துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனை ஷ்ரேயாசி சிங் உள்பட 9 பேர் பெண்கள் ஆவர். அதே சமயத்தில், கட்சி தாவி வந்த சிலருக்கும் சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி 12 பேர் கொண்ட 2-வது வேட்பாளர் பட்டியலை பாஜக தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நேற்று பாஜகவில் சேர்ந்த பிரபல பாடகி மைதிலி தாகூர் அலிநகர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதைபோல அண்மையில் பாஜகவில் சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆனந்த் மிஸ்ரா பக்சர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

நேற்று 71 பேர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியான நிலையில் இன்று 12 கொண்ட 2-வது பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. மீதமுள்ள 18 பேர் கொண்ட பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X