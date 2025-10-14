பி.எப். ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது அமைச்சரவையின் பரிசீலனையில் உள்ளது: மத்திய மந்திரி தகவல்
புது டெல்லியில் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.
புதுடெல்லி,
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்காக மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT), EPF திட்டத்தின் பகுதியளவு பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் விதிகளை எளிமைப்படுத்த முடிவு செய்தது. 13 சிக்கலான விதிகளை ஒன்றிணைத்து, அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்), வீட்டுவசதித் தேவைகள் மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
புது டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் (EPFO) மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டத்தில், குறைந்தபட்ச PF ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்து அமைச்சரவை தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.
இந்தப் பிரச்சினை நிகழ்ச்சி நிரலில் இல்லை என்றாலும், மத்திய அறங்காவலர் குழுவில் உள்ள தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் விவாதங்களின் போது குறைந்தபட்ச PF ஓய்வூதியத்தை தற்போதைய மாதத்திற்கு ரூ.1,000-ல் இருந்து திருத்த வேண்டும் என்று கூறினர். "அமைச்சர் அதை நிராகரிக்கவில்லை, அமைச்சரவை இந்த திட்டத்தை தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறினார்" என்று மத்திய அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவின்படி அதிக ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்தும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. பல்வேறு ஐ கோர்ட்டு உத்தரவுகளின் பின்னணியில், தொழிலாளர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சில மத்திய அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்கள், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் இந்த விஷயத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும், சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவுக்கு ஏற்ப புதிய வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். "பதில் நேர்மறையானதாக இல்லை" என்று மற்றொரு உறுப்பினர் கூறினார்.
தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி பகுதி திரும்பப் பெறும் விதிகளை எளிமைப்படுத்துதல் மற்றும் தாராளமயமாக்குதல் உள்ளிட்ட பல புரட்சிகரமான முடிவுகளை இந்த கூட்டம் எடுத்ததாகக் கூறியது. "தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கை வசதியை மேம்படுத்துவதற்காக, அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்), வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகள் என மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றை, நெறிப்படுத்தப்பட்ட விதியாக 13 சிக்கலான விதிகளை இணைப்பதன் மூலம் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தின் பகுதி திரும்பப் பெறும் விதிகளை எளிமைப்படுத்த சிபிடி முடிவு செய்தது. இப்போது,தொழிலாளர் மற்றும் முதலாளி பங்குகள் உட்பட, வருங்கால வைப்பு நிதியில் உள்ள தகுதியான நிலுவைத் தொகையில் 100 சதவீதம் வரை உறுப்பினர்கள் திரும்பப் பெற முடியும்," என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
பணம் எடுப்பதற்கான வரம்புகளும் தாராளமயமாக்கப்பட்டு உள்ளன. கல்வி பணத்தை 10 முறை வரையிலும், திருமண பணத்தை 5 முறை வரையிலும் எடுக்க அனுமதிக்கப்படும் (திருமணம் மற்றும் கல்விக்கான மொத்த 3 பகுதி பணத்தை எடுப்பதற்கான தற்போதைய வரம்பிலிருந்து). "அனைத்து பகுதி பணத்தை எடுப்பதற்கும் குறைந்தபட்ச சேவையின் தேவை ஒரே மாதிரியாக 12 மாதங்களாக மட்டுமே குறைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
பகுத்தறிவு தண்டனை இழப்பீடுகள் மூலம் வழக்குகளைக் குறைப்பதற்காக 'விஸ்வாஸ் திட்டத்தை' தொடங்கவும் கூட்டம் முடிவு செய்தது. "வழக்குகளுக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று, பி.எப். நிலுவைத் தொகையை தாமதமாக அனுப்புவதற்கு இழப்பீடு விதிப்பது ஆகும். மே 2025 நிலவரப்படி, நிலுவையில் உள்ள தண்டனை இழப்பீடுகள் ரூ.2,406 கோடியாக உள்ளன, ஐ கோர்ட்டுகள், சிஜிஐடிகள் மற்றும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு உள்ளிட்ட மன்றங்களில் 6,000க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. மேலும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் மின்-நடவடிக்கைகள் போர்ட்டலின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 21,000 சாத்தியமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன" என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
EPS'95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு சான்றிதழுக்கு ரூ.50 செலவில், வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கை சான்றிதழ் (DLC) சேவைகளை வழங்குவதற்காக, இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட மத்திய அறங்காவலர் குழு ஒப்புதல் அளித்தது. EPFO 3.0-ன் ஒரு பகுதியாக, வருங்கால வைப்பு நிதி சேவைகளை நவீனமயமாக்குவதற்கான விரிவான உறுப்பினர்-மையப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் உருமாற்ற கட்டமைப்பை மத்திய அறங்காவலர் குழு அங்கீகரித்தது.
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் கடன் இலாகாவை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நிர்வகிப்பதற்காக நான்கு நிதி மேலாளர்களாக SBI Funds Management Limited, HDFC AMC Ltd., Aditya Birla Sun Life AMC Ltd., மற்றும் UTI AMC Ltd. ஆகியவற்றை தேர்வு செய்வதற்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.