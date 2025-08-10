தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான தொடர் நடவடிக்கைகள் - காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர்
சுமார் 61 டன் அளவிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;-
“இந்தியாவின் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக துடிப்பான மாநிலங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாடு, போதை மருந்துகள் மற்றும் மனமயக்கப் பொருட்களின் வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தலால் ஏற்படும் நெருக்கடியை முழுத் தீவிரத்துடன் எதிர்கொள்ள மாநில அரசு ஒரு விரிவான செயலாக்கத்தினைத் தொடங்கியுள்ளது. தடுத்தல், கண்டறிதல், சட்ட அமலாக்கம், பல்வேறு துறைகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களைக் கைப்பற்றுதல், அழித்தல், நிதி விசாரணைகள் மூலம் குற்றவாளிகளின் நிதி ஆதாரங்களை முடக்குதல் மற்றும் மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கான விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு வலுவான செயல்திட்டத்துடன், பிற மாநிலங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக தமிழ்நாடு திகழ்கின்றது.
தமிழ்நாட்டின் போதைப்பொருள் தடுப்பு மையத்தில், தரவு சார்ந்த நடவடிக்கைகளின் துணையுடன் கடுமையான சட்ட அமலாக்கம் உள்ளது. போதைப்பொருள் செயல்பாடுகளின் முக்கிய மையங்களைக் (hotspots) குறிவைத்து, மேம்பட்ட கண்காணிப்பு முறைகளைப் பின்பற்றி, போதைப்பொட்கள் மற்றும் மனமயக்கப் பொருட்கள் (என்டிபிஎஸ்) சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு காவல்துறை தங்கள் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக “பூஜ்ஜிய கஞ்சா சாகுபடி“ என்ற இலக்கினை மேற்கொண்டு வருவதால், இங்கு புகழக்கத்தில் உள்ள போதைப்பொருட்கள் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலங்களிலிருந்தும் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலிருந்தும் கடத்தி கொண்டுவரப்படுகின்றன. 2021 ஜீன் முதல் 2025 ஜூலை வரையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை சுமார் 107 டன் கஞ்சா, 3,59,000 க்கும் மேற்பட்ட போதை மாத்திரைகள் மற்றும் 2412 கிலோ பிற போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது.
ஜூலை 2025-ல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விற்கப்படவிருந்த சுமார் 5,250 எண்ணிக்கையிலான கஞ்சா சாக்லேட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இது போதைப்பொருள் விற்பனை குழுக்களின் வளர்ந்து வரும் தந்திரோபாயங்களையும், அவற்றை சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் செயலூக்கமான பதிலையும் பிரதிபலிக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். எந்தவொரு போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைக்கும் முக்கியமான ஒன்று, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களைப் பாதுகாப்பாகவும் சட்டப்பூர்வமாகவும் அழிப்பதாகும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் அழிப்பு நடவடிக்கைகளில் சுமார் 61 டன் அளவிலான பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
போதைப்பொருட்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் காவல்துறையினரின் உறுதிப்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கும் வெகுமதி அளிப்பதற்கும், "போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலை ஒழிப்பதில் சிறந்த பணிக்காகத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் போலீஸ் பதக்கம்" என்ற சிறப்பு விருதினை தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் கடந்த 2023ம் ஆண்டு ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்த அங்கீகாரம் அதீத துணிச்சலுடனும், விடாமுயற்சியுடனும் போதைப்பொட்கள் மற்றும் சட்டவிரோத புகையிலை வர்த்தகத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் திறம்பட ஈடுபடும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஆளிநர்களை ஊக்குவிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் போதைப்பொருள் தடுப்பு முயற்சிகள் காவல்துறையின் சட்ட அமலாக்கத்தை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல் மாநிலத்தின் பல்வேறு துறைகளின் கூட்டு முயற்சியாக உள்ளது. மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் நார்கோ ஒருங்கிணைப்பு (NCORD – Narco Coordination Committee) குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர்கள் தலைமையிலான இந்தக் குழுக்களில் காவல்துறை, கல்வி, சுகாதாரம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து ஒழுங்குமுறைத் துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளும் உள்ளடங்கியுள்ளனர். இந்த முழுமையான அணுகுமுறை விரைவாக முடிவெடுப்பதற்கும் விரிவான செயல் திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் ஊக்கமளிக்கிறது.
சந்தேகத்திற்கிடமான போதைப்பொருள் நடவடிக்கைகள் குறித்துத் தகவலளிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள உதவி எண்கள் (10581), வாட்ஸ்அப் (9498410581) மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி (spnibcid@gmail.com) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி குடிமக்கள் புகாரளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர், இது அதிகாரப்பூர்வமான செயல்முறை மூலம் சமூக விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கிறது. ஆய்வக அறிக்கைகள் மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மனமயக்க மருந்துகளின் நடமாட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்காணித்துத் தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்கள் உடனடியாக அழிக்கப்படுவதை மருந்து விநியோக மேலாண்மை அமைப்பு உறுதி செய்கிறது. இந்தத் தொழில்நுட்ப தலையீடுகள் நிர்வாகப் பொறுப்புகளை அதிகரிப்பதுடன் செயல்பாட்டுத் தாமதங்களையும் குறைக்கின்றன.
அண்டை மாநிலங்களுடனா எல்லைப் பங்கீடு, அருகாமை மற்றும் விரிவான கடற்கரை கடத்தல்காரர்களுக்குத் தமிழகம் ஒரு முக்கிய தளமாக அமைகிறது. இந்தப் பாதிப்பை நிவர்த்தி செய்ய, மத்திய மற்றும் பிராந்திய சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுடன் பல அடுக்கு ஒத்துழைப்புத் தேவைப்படுகிறது. போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகம் (NCB-Narcotic Control Bureau) வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் (DRI – Directorate of Revenue Intelligence) சுங்கத் துறை (Customs), இந்திய கடலோர காவல்படை (Indian Coast Guard) மற்றும் கடற்படை (Indian Navy), தமிழக கடலோர காவல் படை போன்ற தேசிய மற்றும் பிராந்திய அமைப்புகளுடன் தமிழ்நாடு காவல்துறை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது. தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு முகமை (NCB) மூலம் இலங்கை போதைப்பொருள் தடுப்புக் காவல்துறையுடனும் ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிறமாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்குள் போதைப்பொட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்க, அண்டை மாநிலங்களின் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்ட அமலாக்கப் பிரிவுகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைப்பு, மேம்பட்ட கண்காணிப்பு, உளவுத்துறைப் பகிர்வு மற்றும் கூட்டுச் சோதனைகள், குறிப்பாக எல்லைப் பகுதிகள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் பாதைகளைக் குறிவைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உதவுகின்றது. போதைப்பொருள் ஆய்வாளர்கள், வன அதிகாரிகள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் கள விசாரணைகளில், குறிப்பாக இளம் மனங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணைகளில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர்.
போதைப்பொருள் புழக்கம் என்பது ஒரு சமூகப் பிரச்சினை என்று மட்டும் கொள்ளமுடியாது. அவை ஒரு வணிகமாகச் செய்யப்படுவதுடன், பெரும்பாலும் விரிவான நிதி நெட்வொர்க்குகளுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதை உணர்ந்து, போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கும் பொருளாதார உள்கட்டமைப்பை ஒழிக்க தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள் வழக்குகளில் நிதி விசாரணைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கடந்த 2022 முதல் 2025 ஜீன் வரையில், NDPS தொடர்பான வழக்குகளில் நேரடியாகத் தொடர்புள்ள சுமார் 21 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 45 சொத்துக்கள் மற்றும் 10,741 வங்கிக் கணக்குகளைச் சட்ட அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது.
போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் சட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பின்னாலும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்கவும், ஒருங்கிணைக்கவும், செயல்படுத்தவும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு மையமாகச் செயல்படவும், பல்வேறு நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய இயக்க மேலாண்மை பிரிவை (Mission Management Unit) தமிழ்நாடு அரசு நிறுவியுள்ளது. இது போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை அடைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதிலும், சமூக ஈடுபாட்டு முயற்சிகளைத் திறம்பட ஒருங்கிணைப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
போதைப்பொருள் தடுப்புக் கொள்கைகளை அமல்படுத்துவதை மேற்படி MMU பிரிவு மேற்பார்வையிடுவது மட்டுமின்றி காவல்துறை, கல்வி, சுகாதாரம், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சமூக நலத்துறை போன்ற பல்வேறு துறைகள் இணைந்து கூட்டாகச் செயல்படுவதை உறுதி செய்கிறது. குணப்படுத்துவதை விட தடுப்பது மிகவும் நிலையானதாக இருப்பதால், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை இலக்காகக் கொண்டு சக்திவாய்ந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களைத் தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது.
மேலும், மாநிலம் முழுவதிலும் சுமார் 16,000 க்கும் மேற்பட்ட போதைப்பொருள் எதிர்ப்புக் குழுக்கள் (Anti-Drug Clubs) மற்றும் NCC / NSS தன்னார்வ குழுக்கள் கல்வி நிறுவனங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவை கல்வி நிலையங்களில் சக ஆதரவு அமைப்பாகவும் மற்றும் கண்காணிப்பு மையங்களாகச் செயல்படுகின்றன. இந்த மாணவர் அமைப்புகளால் ஆண்டு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்படும் விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் கோப்பைகள் மற்றும் வெகுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
கல்வி நிறுவனங்களைப் போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான முன்னணி போர்க்களங்களாக தமிழ்நாடு அரசு மாற்றியுள்ளது. போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு குழுக்கள் தற்போது அனைத்துக் கல்லூரிகளிலும் உள்ளன. போதைப்பொருள் பயன்பாட்டின் ஆரம்ப அறிகுறிகளை அடையாளம் காணவும், தங்கள் நண்பர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் தன்னார்வலர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
உறுதிமொழி கூட்டங்கள், விழிப்புணர்வு பேரணிகள், மாணவர் விவாதங்கள் மற்றும் கூட்டு விழிப்புணர்வு போன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகத்தை சமூக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக ஆக்கியுள்ளன. போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாகப் பங்கேற்கும் மற்றும் போதைப்பொருள் இல்லாத சூழலைப் பராமரிக்கும் கல்வி நிறுவனங்களுக்குப் "போதைப்பொருட்களற்ற வளாகம்" எனும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகின்றன.
பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் தகவல்களைப் பாதுகாப்பாகப் பதிவு செய்வதற்கும் உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும் ஏதுவாக வடிவமைக்கப்பட்ட "போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு" மொபைல் செயலி போன்ற டிஜிட்டல் செயல்பாடுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தி வருகின்றது. சுவரொட்டிகள், குறும்படங்கள், பாடல்கள், தெரு நாடகங்கள் மற்றும் செல்வாக்குமிக்க நபர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளைக் கொண்ட சமூக ஊடக பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான இளைஞர்களின் எதிர்ப்பை ஊக்குவிப்பதில் NCC, NSS மற்றும் மாணவர் சங்கங்கள் போன்ற அமைப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
கஞ்சா மற்றும் ஹெராயின் போன்ற பாரம்பரிய போதைப்பொருட்கள் தொடர்ந்து சவால்களை முன்வைக்கும் அதே வேளையில், தமிழ்நாடு ஒரு புதிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வருகின்றது – போதை மாத்திரைகளின் துஷ்பிரயோகம். 2023 மற்றும் 2025 க்கு இடையில், மருந்து அடிப்படையிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல் 39,910 –என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து 1.42 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாத்திரைகள் என்று கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. வலி நிவாரணிகள், கவலை எதிர்ப்பு மருந்துகள், மனச்சோர்வு எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் தூண்டுதல்கள் போன்ற பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகள் (Prescribed Medicines) இதில் அடங்கும். அவை பெரும்பாலும் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக திசைத் திருப்பப்படுகின்றன அல்லது ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் வாங்கப்படுகின்றன. இந்த ஆபத்தான போக்கு மருந்தகங்களின் ஒழுங்குமுறை மற்றும் இ-காமர்ஸ் தளங்களின் கண்காணிப்பை அதிகரிக்கத் தூண்டியுள்ளது.
போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் பெரும்பாலும் ஆழமான சமூக-உளவியல் பிரச்சினைகளின் அறிகுறியாகும். கல்வி மன அழுத்தம், மனநலப் பிரச்சினைகள், வேலையின்மை மற்றும் சக ஊழியர்களின் செல்வாக்கு ஆகியவை இளைஞர்களின் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டுத் தூண்டுதலுக்கு முக்கியக் காரணங்களாக உள்ளன.
சமூக ஊடக தளங்கள் இப்போது மிட்டாய்கள் அல்லது சாக்லேட்டுகள் போல போதைப்பொருட்களை விற்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரவு தங்கும் இடங்கள், விடுதிகள் மற்றும் கல்லூரி வளாகங்கள் போதைப்பொருள் விற்பனையாளர்களின் முக்கிய இலக்குகளாக உள்ளன. மறை-குறியாக்கப்பட்ட செய்திள் (Encrypted messaging) மற்றும் சமூக ஊடக குழுக்களின் (Social Media Groups) பெருக்கம் போதைப்பொருள் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிப்பதை மிகவும் சிக்கலாக்கியுள்ளது.
இளைஞர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க, சுவரொட்டி மற்றும் குறும்படப் போட்டிகளைத் EB CID பிரிவு தொடங்கியுள்ளது, மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகத்தில் உள்ள கல்லூரி மாணவர்களை இலக்காகக் கொண்டு, அவர்கள் செயலாற்றுகின்றனர். வெற்றி பெற்ற உள்ளீடுகளுக்கு ரொக்கப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு, சிறந்த சமர்ப்பிப்புகளைச் சமூக ஊடக சேனல்கள் மற்றும் பொதுத் தளங்களில் இடம் பெறச் செய்கின்றனர். இந்த முன்முயற்சிகள் படைப்பாற்றலைச் சமூக செய்திகளுடன் கலக்கின்றன, இது தடுப்பைத் தொடர்புபடுத்தக்கூடியதாகவும், விரும்பத்தக்கதாகவும் ஆக்குகிறது.
தமிழ்நாட்டின் பல கண்காணிப்பு அமைப்புகள் போதைப்பொருள் கடத்தலில் வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ள தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. ஆலோசனை, மனநலச் சேவைகள் மற்றும் கல்வி சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் தேவை என்பதை வல்லுநர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். தண்டனை நடவடிக்கையை மட்டும் மையமாகக் கொள்ளாமல், அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கும் சமூகஇணைப்பிற்கும் தமிழ்நாடு அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இலவச சிகிச்சை, ஆலோசனை மற்றும் தொழிற்பயிற்சி வழங்குவதற்காக அரசு மருத்துவமனைகளில் 25 போதை ஒழிப்பு மையங்களைத் தமிழக அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், போதையின் அடிமையிலிருந்து திருந்தி சமூகத்தில் மீண்டும் ஒருங்கிணைய விரும்புவோருக்கு உதவிட ”கலங்கரை மையங்கள்“ ஒருங்கிணைந்த ஆதரவை வழங்குகின்றன. போதை வலையில் சிக்கியவர்களை மீட்க இது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.
தமிழ்நாட்டின் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு செயல்பாடுகள் முழுமையான நிர்வாகத்திற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த எடுத்துக்காட்டாகும். கடுமையான சட்ட அமலாக்கம், இரக்கமுள்ள மறுவாழ்வு, கல்வி மற்றும் பொதுமக்களின் பங்கேற்புடன் கலக்கிறது. சட்டக் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவது, தொழில்நுட்பத்தைத் பயன்படுத்துவது மற்றும் இளைஞர்களை விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துவது, அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமும், தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் காவல் துறை போதைப்பொருட்களை எதிர்த்துப் போராடுவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் பயன்பாட்டைத் தடை செய்து உயிர்களை மீட்டெடுக்கிறது.
போதைப்பொருள் சட்ட அமலாக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் செயல்திறன் மற்றும் பன்முக அணுகுமுறை இந்தியாவிலேயே தனித்து நிற்கிறது. காவல் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை ஒடுக்குவது முதல் சமூக ஈடுபாடு மற்றும் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு வரை, போதைப்பொருட்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒரு வலிமையான கட்டமைப்பை நமது மாநிலம் உருவாக்கியுள்ளது. வகுப்பறைகள் முதல் கடலோர எல்லைகள் வரை சமூக கட்டமைப்பில் போதைப்பொருள் தடுப்பு முயற்சிகளை உட்பொதிப்பதன் மூலம், தமிழ்நாடு போதைப்பொருள் இல்லாத எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர்கிறது. போதைப்பொருட்களைத் தடுக்கவும், உயிர்களைப் பாதுகாக்கவும், குற்றங்களைக் களையவும், வலுவான தீர்மானம், மற்றும் செயல்பாடுகள் தமிழக அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு காவல் துறையினால் தெளிவாகவும் மற்றும் உறுதியாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.