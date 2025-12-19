தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு.! எந்த மாவட்டத்தில் அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கம்..?
அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை,
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நவம்பர் 4-ந்தேதி தொடங்கியது. வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு, வீடாக சென்று படிவங்களை வழங்கினர். படிவங்களை பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம்களும் நடந்தது. தேர்தல் கமிஷன் 2 முறை வழங்கிய கால அவகாசம் கடந்த 14-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர்களுக்கு கணக்கீட்டு படிவங்களை 100 சதவீதம் வழங்கி, அவற்றை திரும்ப பெற்று உள்ளனர். பெரும்பாலான படிவங்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகள் ஏற்கனவே பதிவேற்றம் செய்து விட்டனர்.
இந்த சூழலில், எஸ்.ஐ.ஆர். பணிகளை தொடர்ந்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிவங்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு வெளியாக உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில், மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி, முதற்கட்டமாக கோவை, திண்டுக்கல், காஞ்சிபுரம் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு;
வாக்காளர் பட்டியல் (கோவை மாவட்டம்)
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 32,25,198
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 25,74,608
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 6,50,590
காஞ்சிபுரம்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் -14,01,198
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 11,26,924
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 6.50 லட்சம் - 2,74,274
கரூர் மாவட்டம்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் உள்ள வாக்காளர்கள் - 8,98,362
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 8,18,672
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 79,690
திண்டுக்கல்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 19,34,447
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 16,09,533
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 3,24,914
தஞ்சாவூர்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 20,98,561
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 18,92,058
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 2,06,593
திருச்சி:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 23,68,967
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 20,37,180
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 3,31,787
நெல்லை:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 14,20,334
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 12,03,368
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 2,16,966
விழுப்புரம்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 17,27,490
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 15,44,625
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 1,82,865
அரியலூர்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 5,30,890
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 5,06,522
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 24,368
தருமபுரி:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 12,85,432
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 12,03,917
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 81,515
கடலூர்:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 21,93,577
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 19,46,759
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 2,46,818
கிருஷ்ணகிரி:
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு முன் இருந்த மொத்த வாக்காளர்கள் - 16,80,626
எஸ்.ஐ.ஆர். பணிக்கு பின் உள்ள வாக்காளர்கள் - 15,06,077
நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் - 1,74,549
வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை, voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில், வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண்ணை Enter செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சரியான முகவரியில் இருந்தவர்களை தவிர, உயிரிழந்தவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்கள் மற்றும் இரட்டை பதிவு வாக்காளர்கள், ஆகியோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளது. இருப்பினும் இந்த பட்டியலில் நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் சரியில்லை என ஆட்சேபனைகள் ஏதேனும் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஜனவரி 18-ம் தேதி வரை தெரிவிக்கலாம்.
இடம் மாறியவர்கள் படிவம் 8, புதியதாக சேர்ப்பவர்கள் படிவம் 6 ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்து ஆவணங்களுடன் வழங்கி, வாக்காளர் பட்டியலில் ஜனவரி 18ஆம் தேதிக்குள் இணைத்துக் கொள்ளலாம்என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கும், திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் மேலும் ஒரு மாத கால அளவுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு (2026) பிப்ரவரி மாதத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தால் மட்டுமே 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்கவும், போட்டியிடவும் முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.