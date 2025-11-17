சபரிமலை சீசன், தைப்பூசம்: மேல்மருவத்தூரில் 30 ரெயில்கள் நின்று செல்லும் - தெற்கு ரெயில்வே
பாண்டியன், ராக்போர்ட் உள்ளிட்ட 30 எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் மேல்மருவத்தூரில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
சபரிமலை சீசன் மற்றும் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு 30 எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் டிசம்பர் 15-ந் தேதி முதல் 31-ந் தேதி வரை மேல்மருவத்தூரில் நின்று செல்லும்.
அதன்படி, லோக்மானியா திலக் - காரைக்கால் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - மதுரை வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - மதுரை பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி - நிஜாமுதின் திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை - நிஜாமுதின் சம்பார்க் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர்-நாகர்கோவில் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம் - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ், காரைக்கால் - தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி - பனாரஸ் காசி தமிழ் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ், ஜோத்பூர் - திருச்சி ஹம்சபார் எக்ஸ்பிரஸ், ராமேஸ்வரம் - பெரோஸ்பூர் ஹம்சபார் எக்ஸ்பிரஸ், செங்கோட்டை - தாம்பரம் சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ், செங்கோட்டை - தாம்பரம் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம் - நாகர்கோவில் அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ், புவனேஸ்வர் - ராமேஸ்வரம் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், புவனேஸ்வர் - புதுச்சேரி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், லோக்மானியா திலக் - மதுரை எக்ஸ்பிரஸ், புதுச்சேரி - புதுடெல்லி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், ராமேஸ்வரம் - பனாரஸ் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், ராமேஸ்வரம் - அயோத்தியா சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - மதுரை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை - பிக்கானெர் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம் - நாகர்கோவில் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், ஜோத்பூர் - மன்னார்குடி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - சேலம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவை இருமார்க்கமாக செல்லும்போதும் ஒரு நிமிடம் மேல்மருவத்தூரில் நின்று செல்லும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.