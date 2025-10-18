இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 18-10-2025

இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 18-10-2025
தினத்தந்தி 18 Oct 2025 9:36 AM IST (Updated: 18 Oct 2025 10:58 AM IST)
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.


2025-10-18 04:06:23
  • 18 Oct 2025 10:58 AM IST

    வைகை ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு


    வைகை ஆற்றின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் விடிய விடிய கனமழை பெய்தது. இதனால் தேனி வருசநாடு பகுதியில் வைகை ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

    வருசநாடு-கண்டமனூர் பகுதியில் வேளாண் நிலங்களுக்குள் வெள்ளம் புகுந்த‌து. சாலையில் வெள்ளநீர் புகுந்ததால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  • 18 Oct 2025 10:54 AM IST

    மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சுற்றி பட்டாசு வெடிக்க தடை

    மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சுற்றி பட்டாசுகள் வெடிக்க கூடாது என்று கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவிற்காக ராஜகோபுரம் உள்ளிட்ட அனைத்து கோபுரங்களில் மரமத்து மற்றும் வர்ணம் பூசும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக கோபுரங்களில் திரைச்சீலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் அசாம்பாவிதம் ஏற்படா வண்ணம் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

  • 18 Oct 2025 10:50 AM IST

    சென்னை வளசரவாக்கத்தில் 5 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி


    சென்னை வளசரவாக்கம் பகுதியில் 5 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

    இந்நிலையில் வளசரவாக்கம் மண்டலத்தில் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என மாநகராட்சிக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

  • 18 Oct 2025 10:45 AM IST

    ஆப்கானிஸ்தான் மீதான தாக்குதல்: பாகிஸ்தானுக்கு ரஷித் கான் கண்டனம்


    ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் பாகிஸ்தான் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.

  • 18 Oct 2025 10:44 AM IST

    ‘ரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா எண்ணெய் வாங்காது’ - டிரம்ப் மீண்டும் பேச்சு


    உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி நேற்று டிரம்ப்பை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.


  • 18 Oct 2025 10:42 AM IST

    பஞ்சாப்: பயணிகள் ரெயிலில் பயங்கர தீ விபத்து


    ரெயிலின் 3 பெட்டிகளில் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக இதில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை.


  • 18 Oct 2025 10:18 AM IST

    ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி: தீவிர பயிற்சியில் இந்திய அணி வீரர்கள்


    விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா ஆகியோர் 7 மாத இடைவெளிக்கு பிறகு களம் திரும்புகின்றனர்.


  • 18 Oct 2025 10:17 AM IST

    பாகிஸ்தான் தாக்குதல் எதிரொலி: முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் விலகல்


    பாகிஸ்தானுடன் எல்லையில் மோதல் நடந்து வரும் நிலையில், முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் அணி விலகி உள்ளது.

    வரும் நவ.17ம் தேதி தொடங்கும் இத்தொடரில், பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் விளையாட திட்டமிடப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

  • 18 Oct 2025 10:13 AM IST

    பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 42 சதவீத இடஒதுக்கீடு கேட்டு தெலுங்கானா மாநிலம் முழுவதும் பந்த்

    தெலுங்கானாவில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 42 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தக் கோரி மாநிலம் முழுவதும் பந்த் நடைபெற்று வருகிறது.

    முன்னதாக இடஒதுக்கீட்டை தேர்தல் வாக்குறுதியாக நிறைவேற்றுவதாக அரசு கடந்த செப்டம்பர் 26ம் தேதி அரசாணை வெளியிட்ட நிலையில், அக். 9ம் தேதி தெலுங்கானா ஐகோர்ட்டு அதற்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது.

  • 18 Oct 2025 10:03 AM IST

    அமெரிக்கா: நெடுஞ்சாலை அருகே விழுந்து நொறுங்கிய சிறிய ரக விமானம் - 3 பேர் உயிரிழப்பு


    விமானம் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் அதில் பயணம் செய்த 3 பேரும் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.


தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

