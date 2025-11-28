வலுவிழந்து சென்னையை அடையும் டிட்வா புயல்
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த புயலால் தமிழ்நாட்டுக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாகவே கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சென்னை,
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதற்கிடையே தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று நேற்று காலை 11.30 மணியளவில் புயலாக வலுவடைந்து இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. இந்த புயலுக்கு ‘டிட்வா' என பெயரிடப்பட்டு உள்ளது. ஏமன் நாடு இந்த பெயரை பரிந்துரைத்து இருக்கிறது.
அதிலும் தென் மாவட்டங்கள், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள், வட கடலோர மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
‘டிட்வா’ புயலால் திருச்செந்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. இதனால் விளைநிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன. கடலிலும் அதிக சீற்றம் காணப்பட்டது. திருச்செந்தூரில் ராட்சத அலைகள் கரையில் மோதியதால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
புயல் காரணமாக நாகப்பட்டினம், பாம்பன், தூத்துக்குடி, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 4-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. சென்னை, கடலூர், எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, புதுச்சேரி துறைமுகங்களில் 2-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக்கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
‘டிட்வா’ புயலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கண்காணிக்க சென்னை எழிலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு மையம் (மாநில அவசரகால கட்டுப்பாட்டு மையம்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு சென்ற முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அதி கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள 9 மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது அவர் தேவையான மாவட்டங்களுக்கு கண்காணிப்பு அதிகாரிகளை உடனடியாக அனுப்பி வைக்க உத்தரவிட்டார்.
இந்தநிலையில், 3 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்த புயலின் வேகம் அதிகரித்து 7 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. சென்னைக்கு தெற்கே 490 கி.மீ தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ள டிட்வா புயலின் வேகம் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. இலங்கை திரிகோணமலைக்கு தெற்கே 40 கி.மீ., மட்டக்களப்பிற்கு வடமேற்கே 140 கி.மீ தூரத்தில் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கில் 270 கி.மீ., புதுவைக்கு தென் கிழக்கில் 380 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது டிட்வா புயல். நவ.30 காலை வரை புயலாக தீவிர தன்மையை தக்கவைத்து மதியத்துக்குள் கடலிலேயே வலுவிழக்கும். வலுவிழுந்து தாழ்வு மண்டலமாக டிட்வா புயல் சென்னைக்கு தென் மேற்கே வங்கடலை அடையும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.