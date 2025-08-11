பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிப்பதாக ஆஸ்திரேலியா அறிவிப்பு
ஹமாஸை முழுமையாக அழிக்கும் வரை போர் தொடரும் என இஸ்ரேல் அறிவித்தது
சிட்னி,
இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனத்தில் காசாவை ஆளும் ஹமாஸ் அமைப்பு இடையே போர் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளை நெருங்கிவிட்டது. இந்த சண்டையுல் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை உயிர் இழந்தபோதிலும் இந்த போர் இன்னும் முடிவுக்கு வந்தபாடில்லை.
இந்தநிலையில், ஹமாஸை முழுமையாக அழிக்கும் வரை போர் தொடரும் என இஸ்ரேல் அறிவித்தது. இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஏற்கனவே ஹமாஸ் தலைவர் சின்வார் உட்பட முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் கொல்லப்பட்டுவிட்டனர். இதனால் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் எனப் பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். ஆனால், மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டு வர மறுக்கும் நெதன்யாகு, காசாவை முழுமையாகக் கைப்பற்றும் திட்டத்தில் இருக்கிறது. இதற்கான ஆயத்த பணிகளில் இஸ்ரேல் இறங்கியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதேநேரம் இஸ்ரேல் மோதலை நிறுத்த வேண்டும் என்று உலக நாடுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. இதற்காக இஸ்ரேல் மீது உலக நாடுகள் அழுத்தம் கொடுத்தும் வருகிறது. இதற்கிடையே முக்கிய நகர்வாகக் காசா மீதான தாக்குதலை இஸ்ரேல் நிறுத்தவில்லை என்றால் பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிக்கப்போவதாக ஆஸ்திரேலியா அறிவித்துள்ளது. செப்டம்பரில் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 80வது கூட்டத்தொடரில் பாலஸ்தீன நாட்டை அங்கீகரிப்பதாக ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஸ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் இருந்தாலும் கூட இதுவரை பல நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தைத் தனி நாடாக அங்கீகரிக்காமலேயே இருந்தது. இந்தச் சூழலில் தான் இஸ்ரேலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையில் பல நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிப்பதாக அறிவித்தன. குறிப்பாக பிரான்ஸ் கூட சமீபத்தில் தான் பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிக்கும் முடிவை எடுத்தது.
இதுவரை இப்படி சுமார் 140க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை நாடாக அங்கீகரிக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இந்தச் சூழலில் தான் அல்பானீஸ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்
ஜி20 நாடுகளைப் பொறுத்தவரை அர்ஜென்டினா, சீனா, இந்தோனேசியா, ரஷியா, சவுதி அரேபியா, தென்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரித்துள்ளன. அதேநேரம் அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், தென் கொரியா உள்ளிட்ட மேஜர் நாடுகள் இதுவரை பாலஸ்தீனத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.