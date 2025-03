ஹிஜாப் அணியாத பெண்களை டிரோன் மூலம் கண்காணிக்கும் ஈரான் அரசு

தெஹ்ரான்,

ஈரான் கட்டாய ஹிஜாப் சட்டங்களை அமல்படுத்த டிரோன்கள், முக அங்கீகாரம் மற்றும் அரசாங்க ஆதரவு மொபைல் செயலி உள்ளிட்ட மேம்பட்ட கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பத்தை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது. ஐ.நா.வின் 'சுதந்திர சர்வதேச உண்மை கண்டறிதல் மிஷன்' (Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran) இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது.

இதன்படி கடுமையான ஆடை குறியீட்டைப் பின்பற்றத் தவறும் பெண்களைக் கண்காணித்து தண்டிக்க டிஜிட்டல் கருவிகளை நம்பியிருப்பது அதிகரித்து வருவதை இந்த கண்டுபிடிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை குறிவைத்து, எதிர்ப்பை அடக்குவதற்கு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வெகுஜன கண்காணிப்பை ஈரான் அதிகரித்துள்ளதாக ஐ.நா.வின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

இந்த முயற்சியின் முக்கிய அங்கம் "நாசர்" (NAZER) மொபைல் பயன்பாடு ஆகும், இது ஹிஜாப் சட்டங்களை மீறும் பெண்களைப் புகாரளிக்க காவல்துறை மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகிய இருவருக்கும் உதவுகிறது. இந்த செயலி பயனர்கள் வாகனத்தின் உரிமத் தகடு எண், இருப்பிடம் மற்றும் மீறலின் நேரத்தை சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கிறது, அதன் பிறகு அது அதிகாரிகளுக்கு அறிவிக்கப்படும்.

பின்னர் செயலி வாகனத்தை ஆன்லைன் அமைப்பில் கொடியிடுகிறது, காவல்துறையை எச்சரிக்கிறது மற்றும் வாகனத்தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட உரிமையாளருக்கு தானியங்கி குறுஞ்செய்தியைத் அனுப்புகிறது. மீறல் குறித்து அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் குற்றங்கள் செய்தால் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

ஈரான் இந்த செயலியின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்தி, பாராசா (FARAJA) வலைத்தளம் மூலம் சட்ட அமலாக்கத்துடன் ஒருங்கிணைத்துள்ளதை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். செப்டம்பர் 2024 இல், ஆம்புலன்ஸ்கள், டாக்சிகள் மற்றும் பொது போக்குவரத்தில் பயணிக்கும் பெண்களையும் உள்ளடக்கியதாக அதன் கவரேஜ் விரிவுபடுத்தப்பட்டது,

இந்த செயலிக்கு கூடுதலாக, ஹிஜாப் இணக்கத்தை கண்காணிக்க ஈரான் அரசாங்கம் தெஹ்ரான் மற்றும் தெற்கு பிராந்தியங்களில் வான்வழி டிரோன்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கி உள்ளது. ஆடைக் குறியீட்டைக் கடைப்பிடிக்கத் தவறும் பெண்களை கண்காணிக்க 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமீர்கபீர் பல்கலைக்கழக நுழைவாயிலில் முக அங்கீகார மென்பொருள் பொருத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களும் நிறுவப்பட்டன.

ஈரானின் முன்மொழியப்பட்ட "ஹிஜாப் மற்றும் கற்பு" சட்டம் டிசம்பர் 2024 இல் உள் விவாதத்தைத் தொடர்ந்து இடைநிறுத்தப்பட்டாலும், அது ஒரு கடுமையான அச்சுறுத்தலாகவே உள்ளது என்று ஐ.நா.வின் அறிக்கை எச்சரிக்கிறது. இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் இணங்காததற்கு 12,000 அமெரிக்க டாலர்கள் அபராதம் உட்பட கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் ஈரானின் இஸ்லாமிய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 286 இன் கீழ், குற்றம் சாட்டப்பட்ட பெண்கள் மரண தண்டனையை கூட எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று அந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.

கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஹிஜாப் அணியவில்லை என்று சொல்லி இளம் பெண் மீது அந்நாட்டு கலாச்சார காவலர்கள் நடத்திய தாக்குதில் அப்பெண் உயிரிழந்தார். இது உலகம் முழுவதும் பெரும் விவாதமாக வெடித்தது. இந்தியாவில் ஹிஜாப்புக்கு எதிராக சிலர் வன்முறையை முன்னெடுக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டு வந்த அதே நேரத்தில் ஈரானில் ஹிஜாப்புக்கு ஆதரவாக வெடித்த வன்முறை சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றிருந்தது.