மகளிர் உலகக்கோப்பை: இலங்கை - இங்கிலாந்து இன்று மோதல்
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 7:00 AM IST
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது.

கொழும்பு,

13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 12வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை , இங்கிலாந்து மோதுகின்றன. இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள மைதானத்தில் ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆட்டம் மாலை 3 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

மகளிர் உலகக்கோப்பை புள்ளிப்பட்டியலில் இங்கிலாந்து 2வது இடத்திலும், இலங்கை 7வது இடத்திலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

