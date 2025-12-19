ஐ.பி.எல். 2026: சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் லெவனை கணித்த இர்பான் பதான்.. யாருக்கெல்லாம் இடம்..?
அடுத்த ஐ.பி.எல். தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலம் அண்மையில் முடிந்தது.
மும்பை,
10 அணிகள் பங்கேற்கும் 19-வது ஐ.பி.எல். தொடர் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 26-ந்தேதி முதல் மே 31-ந்தேதி வரை இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி வீரர்களின் மினி ஏலம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுதாபியில் கடந்த 16-ம் தேதி நடந்தது.
இதில் 10 அணிகளின் நிர்வாகிகள், பயிற்சியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு அணியினரும் தங்களிடம் இருந்த கையிருப்பு தொகைக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட வீரரை குறி வைத்து பல்வேறு வியூகங்களுடன் வந்திருந்தனர். ஏலத்தை மும்பைச் சேர்ந்த மல்லிகா சாகர் நடத்தினார்.
ஏலத்தில் இந்த முறை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (சிஎஸ்கே) உள்நாட்டு வீரர்களுக்கு குறிவைத்தது. அந்த வகையில் சர்வதேச அனுபவம் இல்லாத உள்நாட்டு வீரர்களான இடக்கை சுழற்பந்து வீசும் ஆல்-ரவுண்டர் பிரஷாந்த் வீர், சிக்சர் அடிப்பதில் வல்லவரான கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை பெரிய தொகைக்கு வாங்கியது. மொத்தத்தில் சென்னை அணி தங்களுக்கு 9 வீரர்களை எடுத்தது.
முன்னதாக சென்னை அணி 15 வீரர்களை தக்க வைத்திருந்தது. அதுபோக சஞ்சு சாம்சனை டிரேடிங் முறையில் வாங்கியது. தற்போது ஏலத்தில் 9 வீரர்களை வாங்கியுள்ளது. இதனையும் சேர்த்து சென்னை அணியில் மொத்தம் 25 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில் அடுத்த ஐ.பி.எல். சீசனுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவன் குறித்து இந்திய முன்னாள் வீரரான இர்பான் பதான் தனது கணிப்பினை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அவர் தேர்வு செய்த பிளேயிங் லெவனில் ஏலத்தில் வாங்கிய பிரஷாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா இருவரையும் சேர்த்து ஆச்சரியமளித்துள்ளார். மகேந்திரசிங் தோனியை அவர் விக்கெட் கீப்பராக தேர்வு செய்துள்ளார். அத்துடன் கலீல் அகமதை இம்பேக்ட் வீரராக தேர்வு செய்துள்ளார்.
இர்பான் பதான் தேர்வு செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியி பிளேயிங் லெவன்:
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் , ஆயுஷ் மத்ரே, சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா, ஷிவம் துபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி, அன்ஷுல் காம்போஜ், நூர் அகமது மற்றும் நாதன் எல்லிஸ் .
இம்பேக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.