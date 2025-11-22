மகளிர் பிரீமியர் லீக்: வீராங்கனைகள் ஏலம் எப்போது தெரியுமா..?
இறுதி ஏலப்பட்டியலில் மொத்தம் 277 வீராங்கனைகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
புதுடெல்லி,
5 அணிகள் பங்கேற்கும் 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 போட்டி அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் இந்தியாவில் நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான வீராங்கனைகள் ஏலம் டெல்லியில் வருகிற 27-ந் தேதி நடக்கிறது. இறுதி ஏலப்பட்டியலில் 194 இந்தியர், 83 வெளிநாட்டவர் என மொத்தம் 277 வீராங்கனைகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதில் இருந்து 73 வீராங்கனைகள் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட இருக்கிறார்கள். உலகக்கோப்பை போட்டியில் தொடர்நாயகி விருது பெற்ற ஆல்-ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா, ஹர்லீன் தியோல், பிரதிகா ராவல், நியூசிலாந்தின் சோபி டிவைன், இங்கிலாந்தின் சோபி எக்லெஸ்டோன், ஆஸ்திரேலியாவின் அலிசா ஹீலி, தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாரா வோல்வார்ட் உள்ளிட்டோர் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
