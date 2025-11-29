உல்லாசம் அனுபவிப்பதை நேரில் பார்த்ததால் விபரீதம்.. கட்டிட தொழிலாளியை கொன்று எரித்த மனைவி, கள்ளக்காதலன்
கட்டிட தொழிலாளியை கொன்று உடலை எரித்த வழக்கில் மனைவி, கள்ளக்காதலன் உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பெங்களூரு,
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு புறநகர் மாவட்டம் நெலமங்களா தாலுகா மாதநாயக்கனஹள்ளி போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட கங்கொண்டனஹள்ளி கிராமத்தில் கடந்த 20-ந் தேதி ஒரு வாலிபர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். அவரது உடல் பாதியளவு எரிந்திருந்தது. வேறு இடத்தில் வைத்து வாலிபரை கொன்றுவிட்டு, கங்கொண்டனஹள்ளிக்கு கொண்டு வந்து வாலிபரின் உடலை மர்மநபர்கள் எரித்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து மாதநாயக்கனஹள்ளி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
இதற்கிடையில், பேடரஹள்ளி போலீஸ் நிலையத்தில் பசவராஜ் என்ற சுரேஷ்(வயது 28) மாயமாகி இருப்பதாக, அவரது மனைவி சரணம்மா புகார் அளித்திருந்தது மாதநாயக்கனஹள்ளி போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சரணம்மாவை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.
அப்போது கொலையானது பசவராஜ் தான் என்று அடையாளம் காணப்பட்டது. அதே நேரத்தில் பசவராஜ் கொலை செய்யப்பட்டு 3 நாட்கள் கழித்துதான் கணவரை காணவில்லை என்று சரணம்மா புகார் அளித்திருந்ததும் தெரியவந்தது. அதையடுத்து போலீசார் சரணம்மாவிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து தனது கணவரை கொலை செய்ததை சரணம்மா ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து, சரணம்மா, அவரது கள்ளக்காதலன் வீரபத்ரா(19), கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த அனில்(19) ஆகிய 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தார்கள். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியே வந்தது.
அதாவது யாதகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் பசவராஜ். இவரது மனைவி சரணம்மா(25). இந்த தம்பதிக்கு கடந்த 4 ஆண்டுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. திருமணத்திற்கு பின்பு பேடரஹள்ளி அருகே திகளரபாளையாவில் வாடகை வீட்டில் தங்கி இருந்து பசவராஜ், சரணம்மா ஆகியோர் கட்டிட தொழிலாளியாக வேலை செய்துள்ளனர். கட்டிட மேஸ்திரி ஒருவர் தான் தம்பதியை வேலைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அந்த மேஸ்திரியின் மகன் தான் வீரபத்ரா.
தனது தந்தை கட்டிட வேலை செய்யும் இடங்களுக்கு பசவராஜ், சரணம்மா உள்ளிட்ட தொழிலாளர்களை வீரபத்ரா வாகனத்தில் அழைத்து சென்றுள்ளார். அப்போது அவருக்கு சரணம்மாவுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர், 19 வயதான வீரபத்ராவுடன் சரணம்மாவுக்கு கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2 பேரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து உல்லாசம் அனுபவித்து வந்துள்ளனர். மனைவியின் நடவடிக்கையில் பசவராஜிக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் சரணம்மாவை பசவராஜ் கண்காணிக்க தொடங்கினார். அதன்படி, சமீபத்தில் வீரபத்ராவுடன் சரணம்மா உல்லாசம் அனுபவிப்பதை பசவராஜ் நேரில் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனே அவர் தனது மனைவியை கண்டித்துள்ளார். இதனால் கள்ளத்தொடர்புக்கு இடையூறாக இருக்கும் பசவராஜை கொலை செய்ய சரணம்மா, வீரபத்ரா ஆகியோர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கடந்த 19-ந் தேதி மதுகுடித்துவிட்டு வீட்டில் படுத்திருந்த பசவராஜ் தலையில் சரணம்மா, வீரபத்ரா ஆகியோர் கல்லை போட்டும், கழுத்தை கயிற்றில் கட்டி தூக்கில் தொங்கவிட்டு கொலை செய்தனர். பின்னர் தங்களது நண்பர் அனிலை வரவழைத்து பசவராஜின் உடலை காரில் எடுத்து சென்று கங்கொண்டனஹள்ளியில் வைத்து 2 பேரும் எரித்தனர். மறுநாள் வீரபத்ரா, அனில் கங்கொண்டனஹள்ளிக்கு சென்று பசவராஜ் உடல் அங்கேயே கிடக்கிறதா? என்றும் பார்த்துள்ளனர் என்பது போலீசாரின் விசாரணையில் அம்பலமாகி இருந்தது.
பசவராஜின் உடலை காரில் எடுத்து வந்து வீசியதும், பின்னர் மறுநாள் அதே காரில் அங்கு வந்து பசவராஜும், அனிலும் பார்த்ததும் அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது. அந்த காட்சிகளையும் போலீசார் கைப்பற்றினர். கைதான 3 பேர் மீதும் மாதநாயக்கனஹள்ளி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.