4 எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் மேலும் 5 நாட்கள் தாம்பரம் வரையே இயக்கப்படும் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு

4 எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் மேலும் 5 நாட்கள் தாம்பரம் வரையே இயக்கப்படும் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு
x

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 11:20 AM IST
t-max-icont-min-icon

மேம்பாட்டு பணிகள் முடிவடையாததால் மேலும் 5 நாட்கள் தாம்பரத்தில் இருந்தே இந்த ரெயில்கள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், சில ரெயில்களின் சேவை தாம்பரத்தில் இருந்தே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, பணிகள் முடிவடையாததால் மேலும் 5 நாட்கள் தாம்பரத்தில் இருந்தே இந்த ரெயில்கள் இயக்கப்படும். தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தையே வந்தடையும்.

அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் - சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ், கொல்லம் - சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், ராமேசுவரம் - சென்னை எழும்பூர் சேது எக்ஸ்பிரஸ், ராமேசுவரம் - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரெயில்கள் நாளை முதல் 4-ந் தேதி வரை தாம்பரம் ரெயில் நிலையம் வரையே இயக்கப்படும்.

அதேபோல், சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - ராமேசுவரம் சேது எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூர் - ராமேசுரம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரெயில்கள் டிசம்பர் 1-ந் தேதி முதல் 5-ந் தேதி வரை தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்தே புறப்படும்.

மேலும், சென்னை எழும்பூர் - மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் டிசம்பர் 1-ந் தேதி முதல் 5-ந் தேதி வரை சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X