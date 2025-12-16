போலி பங்குச்சந்தை முதலீடு தொடர்பான மோசடிகள் அதிகரிப்பு: தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை எச்சரிக்கை

தினத்தந்தி 16 Dec 2025 9:19 PM IST
சமீப நாட்களாக, தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் முதலீடு தொடர்பான சைபர் மோசடிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்து வருகின்றன.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

சமீப நாட்களாக, தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் முதலீடு தொடர்பான சைபர் மோசடிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்து வருகின்றன. இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக்கில் சமூக ஊடக விளம்பரங்கள் மூலமாகவும், வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுக்கள் மூலமாகவும், அதிக மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானத்தை உறுதியளிக்கும் வகையில் பொதுமக்களை குறிவைத்து இந்த மோசடி நடத்தப்படுகிறது.

இந்த வகையான மோசடியில், சைபர் மோசடி செய்பவர்கள் பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் தொடர்பான கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை சமூக ஊடக தளங்களில் வெளியிட்டு அதன் மூலம்; போலி பங்குச் சந்தை பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவோ அல்லது மோசடியான பங்குச் சந்தை வலைத்தளங்கள் மூலம் முதலீடு செய்யவோ பொதுமக்களை தூண்டுவார்கள். இந்த போலி தளங்கள் உண்மையான வர்த்தக பயன்பாடுகள் போன்றே வடிவமைக்கப்பட்டு அதில் மெழுகுவர்த்தி விளக்கப்படங்கள், பங்கு டேஷ்போர்டுகள், விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காக போலியான லாப புள்ளிவிவரங்களுடன் ஆரம்பத்தில், போலி லாபங்கள் காட்டப்பட்டு பின்னர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக அளவில் முதலீடு செய்தவுடன் போலி லாப பணத்தை எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு மேலும் மோசடி செய்பவர்கள் தகவல் தொடர்புகளையும் நிறுத்திவிடுவார்கள்.

அதே போன்று சைபர் குற்றவாளிகள் வாட்ஸ்அப் அல்லது டெலிகிராம் குழுக்களை உருவாக்கி அதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத நபர்களை சேர்த்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முதலில் ஒரு சிறிய தொகையை முதலீடு செய்யச் சொல்லி நம்பிக்கைக்காக ஒரு சிறிய லாபம் திருப்பித் தந்து பின்னர், அதிக லாபம் ஈட்டுவதாக பொய்யான வாக்குறுதிகளுடன் அதிக தொகைகளை முதலீடு செய்ய சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தி அதிக தொகையைச் சேகரித்த பிறகு, மோசடி செய்பவர்கள் தகவல் தொடர்பை நிறுத்திவிட்டு தலைமறைவு ஆகிவிடுகின்றனர்.

உண்மையான பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை மற்றும் ஒருபோதும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படாததால், உத்தரவாதமான அல்லது விரைவான வருமானத்தைக் கோரும் விளம்பரங்கள் அல்லது செய்திகளை நம்ப வேண்டாம். முதலீடு செய்வதற்கு முன், எந்தவொரு முதலீட்டு தளம் அல்லது பயன்பாடு இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் (Securities and Exchange Board of India) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை பொதுமக்கள் எப்போதும் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

எனவே இதுபோன்று தெரியாத மொபைல் பயன்பாடுகள், வலைத்தளங்கள் அல்லது சமூக ஊடகக் குழுக்கள் மூலம் பணத்தை முதலீடு செய்ய சொல்லி தெரியாத வாட்ஸ்அப் அல்லது டெலிகிராம் குழுக்களில் இணைக்கபட்டாலோ அல்லது போலி வர்த்தக விண்ணப்பங்கள் அல்லது வலைத்தள விளம்பரத்தை கண்டாலோ பொதுமக்கள் அதில் பணபரிமாற்றம் செய்ய வேண்டாம் எனவும் அதனை தவிர்த்துவிட வேண்டும் எனவும் மாவட்ட காவல்துறை சார்பாக பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் இதுபோன்ற சைபர் குற்றங்களில் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சைபர் கிரைம் ஹெல்ப்லைன் 1930 எண்ணிலோ அல்லது www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்திலோ புகாரைப் பதிவு செய்யவேண்டும் எனவும், அதன் மூலம் மேலும் இழப்புகளை தடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

