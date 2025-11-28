பாஜகவின் 'ஸ்லீப்பர் செல்' செங்கோட்டையன் - அமைச்சர் ரகுபதி கடும் தாக்கு

பாஜகவின் ஸ்லீப்பர் செல் செங்கோட்டையன் - அமைச்சர் ரகுபதி கடும் தாக்கு
தினத்தந்தி 28 Nov 2025 12:58 PM IST
பாஜகவின் 'ஸ்லீப்பர் செல்' செங்கோட்டையன் என்று அமைச்சர் ரகுபதி கடும் சாடினார்.

புதுக்கோட்டை,

தமிழக இயற்கை வளம், நீதிமன்றம் மற்றும் சிறை துறை அமைச்சர் ரகுபதி புதுக்கோட்டையில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-

முன்னாள் அ.தி.மு.க. அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் “பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல்”. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக அனுப்பப்பட்டவர். நீண்டகாலம் அ.தி.மு.க.வுடன் இணைந்து பணியாற்றிய செங்கோட்டையன், பா.ஜ.க.வால் தொலைவில் இருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். செங்கோட்டையனை நான் பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல்லாகவே பார்க்கிறேன். இது விரைவில் நிரூபிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் நிருபர்கள், "அவரை பா.ஜ.க. ஏமாற்றியதால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சென்று சேர்ந்தாரா?" என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு, “பா.ஜ.க. அவரை ஏமாற்றியிருந்தால் அவர் சென்றிருக்கமாட்டார்,” என்று பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து அவர் கூறும்போது, "செங்கோட்டையன் பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல். பா.ஜ.க. தலைவர் மற்றும் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவின் ஆணையை மட்டுமே கேட்பவர். அவர் தொலைவில் இருந்து இயக்கப்படுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை பா.ஜ.க. கூட்டணிக்குள் கொண்டு வருவதற்கான பா.ஜ.க கொடுத்த பணியை நிறைவேற்றவே செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர்ந்துள்ளார்” என்றார்.

மேலும், நிருபர்கள் அவரிடம், "அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு, செங்கோட்டையனை தி.மு.க.வில் சேர அழைத்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர், "ஒரு கட்சியை விட்டு வெளியேறியவரை அழைப்பது இயல்பானதே. நண்பர்கள் என்ற முறையில் அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் வரவில்லை, ஏனெனில் அவர் ஸ்லீப்பர் செல்” என்றார்.

