ஈரோடு சந்திப்பு-செங்கோட்டை விரைவு ரெயில் இயக்கம் பகுதியளவு ரத்து

ஈரோடு சந்திப்பு-செங்கோட்டை விரைவு ரெயில் இயக்கம் பகுதியளவு ரத்து
x
தினத்தந்தி 31 Oct 2025 2:02 PM IST
t-max-icont-min-icon

ஈரோடு சந்திப்பு-செங்கோட்டை விரைவு ரெயில் ஈரோட்டில் இருந்து திண்டுக்கல் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

மதுரை

மதுரை ரெயில்வே கோட்டத்தில் வாடிப்பட்டி, சமயநல்லூர் ரெயில் நிலையங்களுக்கு இடையே தண்டவாளப் புதுப்பித்தல் (Track Renewal) பணிகள் நடைபெறுவதால், பின்வரும் ரெயில் சேவைகள் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

பகுதியளவு ரத்து செய்யப்பட்ட ரெயில்கள்:

1. ஈரோடு சந்திப்பு-செங்கோட்டை விரைவு ரெயில் (ரயில் எண்: 16845):

புறப்படும் நேரம்: ஈரோடு சந்திப்பில் இருந்து மதியம் 2 மணிக்கு.

பகுதியளவு ரத்து: திண்டுக்கல், செங்கோட்டை இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ரத்துக் காலம்: 31.10.2025 முதல் 29.11.2025 வரை.

விதிவிலக்கு: நவம்பர் 4, 11, 18, & 25, 2025 (செவ்வாய் கிழமைகள்) தவிர மற்ற நாட்களில் ரத்து.

இயக்கம்: இந்த ரெயில் ஈரோட்டில் இருந்து திண்டுக்கல் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். திண்டுக்கல்லில் இருந்து செங்கோட்டை வரை இயக்கப்படாது.

2. செங்கோட்டை-ஈரோடு சந்திப்பு விரைவு ரெயில் (ரெயில் எண்: 16846):

புறப்படும் நேரம்: செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 5.10 மணிக்கு.

பகுதியளவு ரத்து: செங்கோட்டை திண்டுக்கல் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ரத்துக் காலம்: 1.11.2025 முதல் 30.11.2025 வரை.

விதிவிலக்கு: நவம்பர் 5, 12, 19, & 26, 2025 (புதன் கிழமைகள்) தவிர மற்ற நாட்களில் ரத்து.

இயக்கம்: இந்த ரெயில் செங்கோட்டையில் இருந்து திண்டுக்கல் வரை இயக்கப்படாது. இது திண்டுக்கல்லில் இருந்து புறப்பட்டு ஈரோடு வரை மட்டும் இயக்கப்படும்.

பயணிகள் இந்த மாற்றங்களை கவனத்தில் கொண்டு தங்கள் பயணத்தை திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X