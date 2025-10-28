சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை
x
தினத்தந்தி 28 Oct 2025 8:19 AM IST
t-max-icont-min-icon

அம்பத்தூர், ஓரகடம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர், திருமுல்லைவாயல் பகுதியில் 13 வயது சிறுமியின் வீட்டுக்குள் புகுந்து அவரை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.

சென்னை

சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூர், ஓரகடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அழகரசன் (வயது 37). இவர், 2019-ம் ஆண்டு திருமுல்லைவாயல் பகுதியில் 13 வயது சிறுமியின் வீட்டுக்குள் புகுந்து அவரை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதுகுறித்து ஆவடி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அழகரசனை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை திருவள்ளூர் போக்சோ கோர்ட்டில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி உமாமகேஸ்வரி, நேற்று தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில் அழகரசனுக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.16 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும் சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X