டிட்வா புயல் எதிரொலி: சூறைக்காற்றுடன் கனமழை.. தமிழ்நாட்டில் இருவர் உயிரிழப்பு
வடகடலோர மாவட்டங்கள்-புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் டிட்வா புயல் இன்று மழையை கொடுக்க இருக்கிறது.
சென்னை,
டிட்வா புயல் கரையை கடக்காமல், கரையை தொட்டபடியே பயணிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கரைக்கு அருகே வந்து நின்று வடகடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் மழையை கொட்ட தயாராகி வருகிறது. நேற்று இரவில் இருந்தே மழை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், இன்றும் மழை வெளுத்து வாங்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
அதன்படி, வடமாவட்டங்களில் அனேக இடங்களிலும், தென்மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழையும், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் (ரெட் அலர்ட்), சென்னை, காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
‘டிட்வா' புயல் கரையை கடக்காமல், கரையை தொட்டபடி, கடல் பகுதியிலேயே வலுவிழந்துவிடும் என்றும், அதன் பின்னர் படிப்படியாக மழையின் தாக்கம் குறைந்து காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.
புயல் காரணமாக தென்கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மணிக்கு 55 கி.மீ. முதல் 75 கி.மீ. வரையிலான வேகத்திலும், சென்னை உள்பட ஏனைய வடகடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் மணிக்கு 60 கி.மீ. முதல் 80 கி.மீ. வரையிலான வேகத்திலும் பலத்தகாற்று வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக ஒரு புயல் கடலில் உருவாகி, நிலப்பரப்பில் ஊடுருவி, அதாவது கரையை கடந்து பின்னர் வலுவிழக்கும். சில புயல்கள் கடலிலேயே உருவாகி, அங்கேயே வலுவிழந்துவிடும். ஆனால் வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கும் டிட்வா புயல், இலங்கையில் தன்னுடைய ருத்ரதாண்டவத்தை மழையாக கொட்டி ஆடிவிட்டு, பின்னர் தமிழக பகுதிகளில் டெல்டா அருகே கடலோரத்தில் வந்து நின்று அங்கும் மழையை வாரி வழங்கியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக வடகடலோர மாவட்டங்கள்-புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் இன்று வந்து நின்று மழையை கொடுக்க இருக்கிறது. இலங்கையில் மட்டும் ஊடுருவிய ‘டிட்வா' பின்னர் எங்கும் கரையேறாமல் கடலிலேயே வலுவிழக்க இருக்கிறது.
இருவர் உயிரிழப்பு
இந்நிலையில் டிட்வா புயல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பால் தமிழ்நாட்டில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன்படி தூத்துக்குடியில் வீடு இடிந்து ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், தஞ்சையில் ஒரு பெண் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், 163 குடிசைகள் சேதம் அடைந்துள்ளது என்றும், 121 கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளன என்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழு தெரிவித்துள்ளது.
புயலால் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
முன்னதாக ‘டிட்வா' புயலால், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திராவில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும்? என்பது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் சில தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தது.
அதன் விவரம் வருமாறு:-
* ஓலையால் வேயப்பட்ட வீடுகள் சேதம் அடையும்.
* மின்சாரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு இணைப்புகளுக்கு சேதம் ஏற்படும்.
* சாலைகளுக்கு சேதம் ஏற்படலாம்.
* மரக்கிளைகள் முறிந்து விழுதல், சிறிய மரங்கள் வேரோடு சாய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வாழை மற்றும் பப்பாளி மரங்களுக்கு பெரிய அளவிலான சேதம் ஏற்படும்.
* வெள்ளம் மற்றும் காற்று காரணமாக நெற்பயிர்களுக்கு சேதம் ஏற்படும்.
* தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திராவின் கடலோர மாவட்டங்களிலும் கடலோர வெள்ளம் மற்றும் கடலோர அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
* கனமழை மற்றும் திடீர் வெள்ளம் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம், சாலைகளில் வெள்ளம், சில நதிநீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்படலாம்.
* நீர் தேங்குதல் மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.