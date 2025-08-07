வெற்றிப் பாதையில் நடைபோடுவோம்: மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

வெற்றிப் பாதையில் நடைபோடுவோம்: மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
தினத்தந்தி 7 Aug 2025 8:50 AM IST
தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதியின் 7வது ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சென்னை

தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதியின் 7வது ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி தமிழக இந்நாள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தலைவர் கலைஞர்- முத்துவேலரும் அஞ்சுகம் அம்மையாரும் பூமிக்குத் தந்த பிறப்பு!

தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் தமிழினத்துக்குத் தந்த நெருப்பு!

அவரது சாதனைகளால் சிறப்பு பெற்ற தமிழ்நாட்டைக் காத்திட முன்னேற்றிட உறுதியேற்று, கலைஞரின் ஒளியில் “எல்லார்க்கும் எல்லாம்” –“எதிலும் தமிழ்நாடு முதலிடம்” எனும் இலக்கை நோக்கி வெற்றிப்பாதையில் நடைபோடுவோம்!.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

