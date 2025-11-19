பிரதமர் மோடியிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி வைத்த கோரிக்கை என்ன..? வெளியான பரபரப்பு தகவல்

தினத்தந்தி 19 Nov 2025 5:53 PM IST
கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரெயில் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி மனு அளித்தார்.

கோவை,

கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் தமிழ்நாடு இயற்கை வேளாண்மை கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெறும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். இதற்காக ஆந்திர மாநிலம் புட்டபர்த்தியில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை விமான நிலையத்திற்கு மோடி வந்தடைந்தார். அங்கு அவருக்கு தமிழக கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் வரவேற்பு அளித்தனர். தமிழக அரசு சார்பில் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் பிரதமர் மோடியை வரவேற்றார்.

இந்நிலையில் கோவை விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, த.மா.கா. தலைவர் ஜி.கே.வாசன் மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது பிரதமர் மோடியிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி 9 கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தார்.

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்படுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, இன்று (நவ.19) கோவைக்கு வருகை தந்த இந்தியப் பிரதமரிடம் விரிவான கோரிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பித்தார்.

தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் சங்கத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட "தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு 2025" இல் பங்கேற்க கோவை மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள நமது இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் மிகுந்த பெருமை அடைகிறேன். அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK), விவசாய சமூகம் மற்றும் கோவை மாவட்ட மக்கள் சார்பாக, எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

உங்கள் தொலைநோக்குத் தலைமையின் கீழ், மத்திய அரசு தமிழ்நாடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பயனளிக்கும் ஏராளமான வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடங்கி உள்ளது.

இந்த உணர்வில், பின்வரும் விஷயங்களில் உங்கள் அன்பான பரிசீலனை மற்றும் நடவடிக்கையை நான் மனதாரக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்:

1. இயற்கை விவசாயத்திற்கான ஆதரவு

இயற்கை விவசாயத்தில், விவசாய உற்பத்தித்திறன் பொதுவாக ரசாயன அடிப்படையிலான முறைகள் மூலம் அடையப்படுவதை விட ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உள்ளது, அதே நேரத்தில் விளைபொருட்களுக்கான சந்தை விலைகள் மிகக் குறைவாகவோ அல்லது வித்தியாசமாகவோ இல்லை. எனவே, இயற்கை விவசாயத்திற்கான அத்தியாவசிய உள்ளீடுகளை - மண்புழுக்கள், வேப்பம் பிண்ணாக்கு மற்றும் நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகள் - அதிக மானிய விலையில் வழங்குமாறு மத்திய அரசை நான் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

2. பயிர் வாரியான இயற்கை வேளாண்மை ஊக்கத்தொகைகள்

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தேங்காய் மற்றும் தக்காளி, ஈரோடு மாவட்டத்தில் மஞ்சள், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் மாம்பழம், டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல், திருச்சி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வாழை, பல மாவட்டங்களில் கரும்பு போன்ற ஒவ்வொரு முதன்மை பயிரும் தனித்தனியாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் இந்தப் பயிர்களின் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மானியங்கள் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, இயற்கை முறையில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்களை நேரடியாக சந்தைப்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். அரசு வழிகள் மூலம் உற்பத்தி, இயற்கை விவசாயத்தை வளர்ப்பதற்கு சிறப்பு ஊக்கத்தொகை மானியங்களை வழங்குதல்.

3. கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துதல்

கூடுதலாக, மறைந்த முதல்-அமைச்சர் அம்மா அறிவித்து, இந்த பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்காக நான் மீண்டும் வலியுறுத்திய கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரெயில் திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்துமாறு தமிழக மக்கள் சார்பாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன்.

4. ஜிஎஸ்டி 2.0 மற்றும் ஜிஎஸ்டி குறைப்புக்கான கோரிக்கைகள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஜிஎஸ்டி 2.0 என்ற தலைப்பில் ஒரு முக்கிய வரி சீர்திருத்த முயற்சியை அறிவித்துள்ளார், இதன் கீழ் செப்டம்பர் 22, 2025 அன்று திருத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இந்த சீர்திருத்தம் பரவலான பொதுமக்களின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், டிராக்டர்கள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களுக்கான ஜிஎஸ்டியை 5 சதவீதம் ஆகக் குறைப்பது இந்தியாவின் விவசாயத் துறையின் நவீனமயமாக்கலில் ஒரு மைல்கல்லைக் குறிக்கிறது.

இதேபோல், விவசாய மற்றும் வீட்டு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மோட்டார் பம்ப் செட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி விகிதத்தை 18 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் ஆகக் குறைக்க வேண்டும், விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் பட்டியலில் பம்ப் செட்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம். இந்த நடவடிக்கை கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்கு பெரிதும் பயனளிக்கும், ஏனெனில் அங்கு பம்ப் செட் உற்பத்தி ஒரு முக்கிய தொழிலாகும், இதன் மூலம் தொழில்துறை வளர்ச்சி மற்றும் பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.

பொறியியல் வேலைகளுக்கான ஜிஎஸ்டி விகிதம் சமீபத்தில் 18 சதவீதம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது, இது தொழில்துறை பங்குதாரர்களிடையே கணிசமான கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (SMEs) பணி மூலதனத் தேவைகள் கணிசமாக உயர்ந்து, அவற்றை நிதி நெருக்கடியில் ஆழ்த்தியுள்ளன. எனவே, நீண்டகால கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ப, ஜிஎஸ்டி விகிதத்தை 5 சதவீதம் ஆகக் குறைக்க வேண்டும் என்று நான் மனதார கேட்டுக்கொள்கிறேன். இத்தகைய குறைப்பு MSME துறைக்கு முக்கிய நிவாரணத்தையும் ஆதரவையும் வழங்கும்.

5. மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டியைக் குறைத்தல்

மேலும், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி தற்போது 18 சதவீதம் ஆக உள்ளது. இந்த விகிதத்தை 5 சதவீதம் ஆகக் குறைக்க வேண்டும். அதேபோல், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டியை 18 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் ஆகக் குறைக்க வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்த, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த காகிதப் பைகள் மற்றும் கவர்கள் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களுக்கான 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி விகிதத்தையும் 5 சதவீதம் ஆகக் குறைக்க வேண்டும், மேலும் இந்த மூலப்பொருட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிக்கப்பட்ட காகித அடிப்படையிலான பொருட்கள் அதே குறைந்த விகிதத்தில் ஈர்க்கப்பட வேண்டும்.

6. கோயம்புத்தூர் சர்வதேச விமான நிலைய விரிவாக்கம்

உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, கோயம்புத்தூர் சர்வதேச விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் செயல்முறை நிறைவடைந்துள்ளது, மேலும் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் ஏற்கனவே இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. விமான நிலைய விரிவாக்கத் திட்டத்தை விரைவாக நிறைவேற்றுவதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதமரை அதிமுக சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

7. கோயம்புத்தூர்-ராமேஸ்வரம் ரெயில் பாதையை மீட்டமைக்கவும்

கோயம்புத்தூர் சந்திப்பிலிருந்து போத்தனூர், பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழனி மற்றும் திண்டுக்கல் வழியாக ராமேஸ்வரம் செல்லும் ரெயில் பாதை முன்பு மீட்டர்-கேஜ் பாதையாக இயங்கி வந்தது. ஏனெனில் அகலப்பாதை மாற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன, இந்த வழித்தடத்தில் ரெயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, இன்னும் இயக்கப்படவில்லை. இந்த முக்கியமான பாதையில் ரெயில் செயல்பாடுகளை விரைவில் மீட்டெடுக்க உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். கோவை மக்கள் சார்பாக, அகலப்பாதை மாற்றம் முடிந்தவுடன், இந்த வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என்றும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

8. கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூரு இடையே இரவு நேர ரெயில்கள்

தமிழ்நாட்டின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான கோவை, ஜவுளித் தொழில், பொறியியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்களுக்கான மையமாக உள்ளது. கூடுதலாக, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் சேலம் போன்ற அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்து தொழில்முனைவோர், மாணவர்கள், ஐடி வல்லுநர்கள் மற்றும் தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் வணிகம், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்காக கர்நாடகாவின் பெங்களூருக்கு அடிக்கடி பயணம் செய்கிறார்கள். வார இறுதி நாட்களில் பெங்களூருக்கும் கோவைக்கும் இடையே பயணிகள் போக்குவரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், தற்போதைய ரெயில் சேவைகள் பகல் நேரங்களில் மட்டுமே இயங்குகின்றன, மேலும் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் இரவு நேர ரெயில்கள் இல்லை. கேரளாவிலிருந்து சில இரவு நேர ரெயில்கள் பெங்களூருக்கு செல்லும் வழியில் கோவை வழியாக சென்றாலும், அவற்றில் அரிதாகவே போதுமான இருக்கைகள் உள்ளன.

எனவே, அதிகரித்து வரும் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யவும், பிராந்தியத்தின் தொடர்ச்சியான தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்கவும், கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூரு இடையே புதிய இரவு நேர ரயில் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துவதை நான் கடுமையாக பரிந்துரைக்கிறேன். முன்மொழியப்பட்ட அட்டவணையில், கோயம்புத்தூர் நிலையத்திலிருந்து 22:00 மணி முதல் 22:30 மணி வரை புறப்படும் ரெயில், அதிகாலை 5:30 மணிக்கு பெங்களூருவை வந்தடையும், இதனால் பயணிகள் காலையில் தங்கள் அலுவலகங்களை சரியான நேரத்தில் அடைய முடியும்.

சமர்ப்பிப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் பிரதிநிதித்துவம்: ஜவுளி மற்றும் பின்னல் துறைக்கான நிவாரண நடவடிக்கைகள்

அமெரிக்காவிற்கான இந்திய ஏற்றுமதியில், குறிப்பாக அதிக உழைப்பு மற்றும் மூலதனம் தேவைப்படும் ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறைக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத சவால்களைச் சமாளிக்க ஒரு நிவாரணப் பொதியை சமீபத்தில் அறிவித்ததற்காக இந்தியப் பிரதமருக்கு நான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், நன்றி கூறுகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

